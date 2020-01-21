Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- В регионе уже зарегистрировано шесть случаев гриппа. Школьные классы закрываются на карантин.



- На каких перекрестках в Орле стало безопаснее? Ответ - в «Вестях».



- Орловская «Задоринка» показала свою «Гусеницу» в Северной столице. Танец не оставил жюри выбора. Как досталась победа? Мы узнали у юных дарований.



- Мы пообщались с Валентиной Сафроновой. Именно она сформировала музейную школу литературоведов и экспозиционеров в Орле.



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Вести-Орёл

21 января 2020 года



