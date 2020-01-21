Общественники вновь подняли вопрос брошенных домов в Орле «Заброшек» в областном центре немало. И чтобы снести один такой дом, по подсчетам экспертов, необходимо около полумиллиона рублей.





Так, активисты регионального штаба ОНФ долгое время просили снести три дома на улице Лескова. Администрация Орла нашла подрядчика, но возникла другая проблема. На территории остались груды мусора.



Юрий Власов, член регионального штаба Общероссийского народного фронта: «Несмотря на то, что большая часть работ сделана, требуется убрать оставшийся мусор. Мы будем обращаться в администрацию города Орла, для того чтобы были завершены эти работы, и будем держать на контроле».

Наряду с расселенным жильем на Лескова, снесли дома и возле администрации Орловского района. А вот заброшенные постройки на улицах Холодная и Широко-Холодная в Заводском районе, по мнению общественников, по-прежнему портят вид и мешают спокойствию местных жителей.





Татьяна Тимохина

21 января 2020 года



