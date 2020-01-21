Почти 9 тысяч уголовных дел возбудили сотрудники орловской полиции в 2019 году Но уровень преступности в нашем регионе ниже, чем в среднем по России. Сегодня в региональном управлении МВД подвели итоги работы. Большинство показателей имеют положительную динамику, а криминогенная обстановка характеризуется как контролируемая.





Эффективная работа органов правопорядка напрямую влияет на благополучие жителей области. В 2019-м орловские полицейские приняли почти на тысячу больше сообщений о преступлениях и правонарушениях. В итоге было возбуждено 8 959 уголовных дел.



С положительной стороны начальник УМВД Юрий Савенков отметил подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, которые по своему направлению выявили преступлений почти на 8% больше, чем годом ранее.



Юрий Савенков, начальник УМВД России по Орловской области: «В рамках контроля за сохранностью бюджетных средств, выделенных на реализацию приоритетных национальных проектов пресечено 24 преступления, связанных с присвоением или хищением. Пресечено 132 преступления коррупционной направленности, в том числе 14 фактов взяточничества».

«Не подкачали» орловские полицейские и в борьбе с преступлениями, совершенными с особой дерзостью и повлекшими широкий общественный резонанс. К числу таких относилась автоматная стрельба на улице Солнцевской в Орле в марте прошлого года. И хотя убийца предпринял отчаянные попытки скрыться, орловские сыщики настигли его при попытке пересечь государственную границу.



Серьезной критике главный полицейский области подверг работу по пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, а также деятельность по приему от населения нелегальных стволов на возмездной основе. Таких в 2019-м принято всего 10 единиц.



А вот глава региона, давая оценку работе УМВД, сосредоточился на положительных тенденциях. Андрей Клычков от имени жителей региона поблагодарил сотрудников УМВД за службу, за сохранение стабильной оперативной обстановки. Как один из приоритетов для полицейских на этот год губернатор обозначил безопасность мероприятий, связанных с 75-летием Победы.





Иван Суверин

21 января 2020 года



