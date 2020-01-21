Орловский таможенный пост перечисляет в федеральный бюджет более 4,5 млрд рублей Сегодня подвели итоги деятельности Орловского таможенного поста.





За 10 месяцев 2019 года орловские предприятия отправили на экспорт продукцию на сумму свыше 141 миллиона долларов. Как сообщил заместитель начальника Курской таможни Максим Тихомиров, Орловский таможенный пост перечисляет в федеральный бюджет порядка 48 %, что составляет 4 млрд 600 млн рублей.





Этому во многом способствовало открытие постоянной зоны таможенного контроля в Орле. Руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области Геннадий Парахин подчеркнул, что такие проекты позволяют увеличить прибыль промышленных предприятий региона. Особая экономическая зона, созданная в Мценске, тоже работает в таможенном режиме.

Говорили на встрече и об изменениях. В 2020 году таможенное декларирование станет электронным.





Юлия Опанасюк

21 января 2020 года



