Виктор Сафьянов назначен заместителем префекта Северного административного округа Москвы

документе , опубликованном на официальном сайте мэра Москвы, сообщается: «Принять Сафьянова Виктора Викторовича на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность заместителя префекта Северного административного округа города Москвы с заключением служебного контракта сроком на пять лет».

Напомним , Виктор Сафьянов был избран мэром Орла 14 февраля 2010 года. За него проголосовало 54,75% пришедших на избирательные участки орловцев.





Орловское Информбюро

21 января 2020 года



