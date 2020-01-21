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Несколько деревень Болховского района не имеют транспортного сообщения с райцентром

«Рейсы по пригородным маршрутам отменены». Такое объявление появилось на автостанции города Болхова. И теперь, чтобы попасть в райцентр, жители сразу нескольких деревень используют попутки или такси. Кто «отрезал» людей от города? Выяснял Артемий Лукьянчиков.


Деревня Пальчикова находится в почти тридцати километрах от районного центра. Население составляет порядка 70 человек, здесь нет почты, магазина, недавно закрылся клуб. А с нового года жители остались и без пригородных автобусов. Село Фатнево ближе к Болхову на 10 километров. Проблемы здесь те же самые - пригородные автобусы с начала года не выходят на линии. 
 
Мария Кособокова, жительница села Фатнево: «Мы, конечно, возмущены, потому что автобус не ходит уже целый месяц. В прошлом году автобус не ходил в выходные дни и в новогодние праздники».
 
Люди связывают отсутствие транспорта с разбитой дорогой. Состояние дороги от Болхова до Фатнево, действительно, оставляет желать лучшего. К слову, она же ведёт к Кривцовскому мемориалу. Однако в районной администрации нам пояснили, что состояние дорожного полотна к отмене пригородных маршрутов отношения не имеет.
 
Евгений Баев, первый заместитель главы Болховского района: «В настоящий момент действующие договора с пассажирской компанией закончились. Нами объявлен конкурс, будут проводиться торги».
 
Представитель перевозчика рассказал нам несколько другую историю.
 
Александр Варичев, представитель перевозчика: «Автобус не выходит в связи с задолженностью по оплате выпадающих доходов, задолженность большая - больше одного миллиона рублей, а также в связи с отсутствием контракта на новый год. Задолженность сформировалась в течение 2019 года, последние выплаты были в декабре за май месяц, при этом апрель не оплачен. Все рейсы мы выполнили, практически стопроцентно. Жалоб со стороны пассажиров не было».
 
В администрации Болховского района сообщили, что новый конкурс по определению перевозчика пройдёт в феврале. А пока жителям предложено пользоваться услугами такси.



Артемий Лукьянчиков
21 января 2020 года
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