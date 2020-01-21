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Орловские чиновники объявили войну опасным горкам


Опоры линий освещения, деревья, пни, скамейки, проезжая часть - это препятствия, которые удается объезжать не всем любителям катания с горок. Данный факт хорошо известен врачам-травматологам. 
 
Виктор Сауткин, врач-травматолог НКМЦ им. З.И. Круглой: «Возможна любая травма в плане переломов конечностей. Скорость достаточно большая, управляемость ватрушки практически нулевая, поэтому прежде чем кататься с горок, нужно выбирать нормальную горку».
 
Между тем выбор небольшой. В Орле всего одна безопасная горка – та, что в городском парке, но по велению небесной канцелярии в этом году она стоит невостребованной. «Разрешенные» горки - на базах отдыха. Остальные - опасные. Яркий пример опасной горки - на Тургеневском бережке. Здесь, летя на «ватрушке», можно сначала с легкостью врезаться в фонарный столб, а потом приземлиться прямо в речку. Именно поэтому тут и появился своеобразный ограничитель скорости: городские власти засыпали песком «тормозную» площадку. А в прошлом году, когда снега было значительно больше, делали искусственные неровности. В мэрии говорят: подобные «ноу хау» - ради безопасности горожан.
 
Мераб Дохнадзе, начальник отдела по делам ГО и ЧС управления по безопасности администрации г. Орла: «За 2019 год были три серьезных случая, когда даже один из мужчин перелетел променад на набережной, приземлился в районе бывшей парковки наших катеров, которые ходят по реке Ока, при этом сломал и ребра и челюсть».
 
На данное время в Орле три официально признанных опасных горки: у спасательной станции, в парке «Дворянское гнездо» и на пересечении улиц Первой Курской и Молдавской. Идеальный спуск должен быть оборудован сеточным улавливателем и боковыми ограждениями.
 
Мераб Дохнадзе, начальник отдела по делам ГО и ЧС управления по безопасности администрации г. Орла: «Должно быть организовано дежурство профессиональных спасателей, медицинских работников, осуществляться охрана общественного правопорядка и ряд других мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жителей. В Орле таких горок нет и никогда не было. Мы не рассматривали этот вопрос».
 
Чиновники - не рассматривали, а родители - задумались и на одной из горок обезопасили столб как смогли: обложили его старыми покрышками. Ведь детям не запретишь кататься. Особенно, когда нет альтернативы.



Анна Вайсергисер
21 января 2020 года
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