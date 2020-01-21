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В Орле продавали завтрашнюю продукцию

Сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения в оформлении документов на 36 кг творога, масла и молока.


Благодаря анализу электронного журнала «Меркурий» выявили, что индивидуальный предприниматель поставил завтрашнее число. За нарушение учетная запись ИП заблокирована на 30 дней.
 
Кстати, сегодня в региональном Роспотребнадзоре начала работать «горячая линия» по качеству и безопасности молочной продукции.

С 21 января по 4 февраля специалисты Управления Роспотребнадзора по Орловской области и консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» проведут тематическое консультирование по вопросам реализации молочной продукции, необходимости ее маркировки, требований к качеству и безопасности, правилам покупки и продажи молочной продукции, условиям хранения и срокам годности.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). Операторы осуществляют круглосуточный прием звонков.



Татьяна Напольских
21 января 2020 года
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