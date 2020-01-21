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Малые города Орловщины подали заявки на участие во всероссийском конкурсе благоустройства

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится Минстроем Российской Федерации с 2018 года.


Заявки рассмотрели на заседании межведомственной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». По результатам работы комиссии предварительные заявки городов будут направлены на сайт конкурса. Результаты конкурса станут известны в марте. 
 
В прошлогоднем конкурсе принимали участие все шесть малых городов Орловщины: Ливны, Мценск, Болхов, Малоархангельск, Дмитровск, Новосиль. Тогда проекты Дмитровска и Болхова вошли в число финалистов. Участие в состязании дало свои результаты: был выявлен и формализован потенциал общественных пространств как драйвер развития малых городов, переосмыслена и получила новый импульс их событийная жизнь, сообщает информационный портал Орловской области.



Татьяна Напольских
21 января 2020 года
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