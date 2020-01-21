Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Стоп, автобусы! Почему в Болховском районе пропал общественный транспорт? Мы разбирались в ситуации.

- Пресечено 132 преступления коррупционной направленности. В областной полиции сегодня подвели итоги года.

- Нескользкие горки. Как в Орле борются с зимним увлечением?

- На той стороне земного шара. Орловский мотопутешественник вернулся из лета. Какая она, Австралия?

- Спортивные страсти виртуального мира. В Орле прошел большой кибер-турнир.

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Вести-Орёл

21 января 2020 года



