Отдельные случаи африканской чумы свиней зарегистрированы на территории одного из охотничьих хозяйств Корсаковского района В связи с этим уставлены ограничительные меры.





Вход на территорию разрешен только персоналу, под запретом вывоз свиней из хозяйства, заготовка и реализация мяса, проведение сельскохозяйственных ярмарок вплоть до завершения карантина. Ведется работа по ликвидации инфекции. Отметим, что для человека африканская чума свиней опасности не несёт.





Мария Семак

22 января 2020 года



