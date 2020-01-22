Больше 99 миллионов рублей взыскали орловские приставы с безответственных родителей за 11 месяцев прошлого года Приставы используют все возможные и разрешенные законом санкции.





У должников по алиментам изымают транспортные средства, бытовую и компьютерную технику и другое имущество. В том числе, вынесены постановления о запрете выезда за границе - в этом списке оказалось 6 800 орловцев.





Мария Семак

22 января 2020 года



