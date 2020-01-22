У орловских предпринимателей есть шанс заявить о своей продукции В Орле объявлен аукцион на размещение 15 рекламных конструкций.





Два билборда расположены на улице Комсомольской, два – на Московской, два – на Наугорском шоссе. Где еще предлагаются места для рекламы – можно узнать на официальном портале областного правительства. Договор с победителем аукциона заключат на пять лет. Сами торги состоятся 12 февраля, а итоги подведут 18 февраля.





Мария Семак

22 января 2020 года



