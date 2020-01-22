В Орловской области начинается подготовка к Всероссийской переписи 2020 года С 24 января по 6 февраля сотрудники Орелстата проведут выборочное исследование домохозяйств.





Специалисты опросят жителей Орла и районных центров, побывают и в отдаленных селах. Планируется получить информацию о фактическом уровне жизни семей, доходах, о том, доходят ли установленные государством социальные пособия до своих адресатов. Это позволит оценить эффективность социальной политики, которую реализуют в стране. Всего исследуют 528 домохозяйств.





Мария Семак

22 января 2020 года



