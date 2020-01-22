Орел готовится к празднику «Студенческая дивная пора» Произойдет это событие 24 января, накануне Дня Татьяны – покровительницы «мучеников науки».





Участие в мероприятии примут представители практически всех средних специальных и высших учебных заведений области. Студентов и магистров, которые продемонстрировали выдающиеся успехи в учебной, научной деятельности и общественной жизни города, наградят почетными грамотами администрации Орла.





Мария Семак

22 января 2020 года



