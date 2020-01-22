Орловская «Юность России» отберет лучших дзюдоистов Спортобщество проводит межрегиональный турнир.





25 января на татами спорткомплекса на Кромском шоссе выйдут более 100 сильнейших спортсменов из 18 регионов России. Лучших борцов выберут в 14 весовых категориях. Победители соревнований получают допуск к финалу первенства России по дзюдо 2020 года.



Торжественное открытие турнира запланировано на 12:00.





Анастасия Дорохова

22 января 2020 года



