Орловские реки будут «лечить» Работы запланированы в рамках нацпроекта «Экология».





По информации пресс-службы областного правительства, в регионе реализуется региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов по Орловской области». Он предусматривает экологическую реабилитацию участка реки Сосна в поселке Колпна и улучшение экологических условий проживания населения вблизи водного объекта. На 2021 год бюджету Орловской области предусмотрена субсидия из федерального бюджета по данному региональному проекту в размере 41,6 млн рублей. Из областного бюджета софинансирование планируется в размере 420,2 тыс. рублей. В ближайший год будет завершено оформление проектно-сметной документации.





Орловское Информбюро

22 января 2020 года



