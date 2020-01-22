Почти 700 тысяч рублей заплатит житель Залегощенского района за незаконную вырубку леса Такое решение принял районный суд. Кроме того, нарушитель получил два года условного срока.





Как следует из материалов дела, мужчина спилил восемь дубов и две липы - на дрова для отопления дома. Разрешительных документов у него не было. Поваленные деревья мужчина распилил и оставил в лесу. Задержан был на следующий день, когда вывозил деревья. Было возбуждено уголовное дело. Орловская природоохранная межрайонная прокуратура в отношении залегощенца заявила гражданский иск на сумму почти в 700 тысяч рублей. Во столько оценили причиненный ущерб. Суд приговорил мужчину к условному лишению свободы сроком на два года и удовлетворил требования о штрафе.





Мария Семак

22 января 2020 года



