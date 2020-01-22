Родителям орловских школьников рассказали о ЕГЭ Более 3200 одиннадцатиклассников в этом году закончат школу. И всех их ждут экзамены. В региональном центре оценки качества образования прошла видеоконференция.





На вопросы родителей отвечали представители департамента образования, центра оценки качества образования и приемных комиссий вузов.



В течение недели родители задавали вопросы по чату, а также во время конференции в режиме онлайн. В основном интересовались процедурой проведения и подготовки к экзаменам, возможностями пересдачи ЕГЭ.



Также в марте пообещали провести видео-консультации для учеников по пяти самым востребованным предметам. Это профильная математика, физика, история, обществознание и биология. И еще раз напомнили, что до 1 февраля одиннадцатиклассники должны сделать окончательный выбор предметов для сдачи.





Татьяна Тимохина

22 января 2020 года



