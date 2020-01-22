В Орле автомобиль сбил девочку-подростка, находящуюся на тротуаре Движение автомобиля остановил столб. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.





Водитель «Лады Калины», вылетевшей на тротуар и остановленной лишь столбом световой опорой, в произошедшем винит скользкое дорожное покрытие.



Однако инспекторы склонны считать, что грязь на проезжей части – не первичная причина ДТП. По их мнению, автомобилист, подъезжая к перекрестку, отвлекся от управления, слишком поздно заметил пешеходов на зебре и инстинктивно свернув, вылетел на тротуар, где также находились люди.



К счастью, по словам медиков, полученная девочкой травма ноги не представляет серьезной опасности.





Иван Суверин

22 января 2020 года



