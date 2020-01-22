В Орле автомобиль сбил девочку-подростка, находящуюся на тротуаре

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В Орле автомобиль сбил девочку-подростка, находящуюся на тротуареДвижение автомобиля остановил столб. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.
Водитель «Лады Калины», вылетевшей на тротуар и остановленной лишь столбом световой опорой, в произошедшем винит скользкое дорожное покрытие.
Однако инспекторы склонны считать, что грязь на проезжей части – не первичная причина ДТП. По их мнению, автомобилист, подъезжая к перекрестку, отвлекся от управления, слишком поздно заметил пешеходов на зебре и инстинктивно свернув, вылетел на тротуар, где также находились люди.
К счастью, по словам медиков, полученная девочкой травма ноги не представляет серьезной опасности.
Иван Суверин
22 января 2020 года