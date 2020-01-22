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Три пешехода пострадали в Орле за один день

За прошедшие сутки в Орловской области было зарегистрировано 21 ДТП, из них 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы (среди них 1 несовершеннолетний).


21 января в 18 часов 58-летняя женщина-пешеход переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Металлургов в районе дома № 1. В этот момент ее сбил автомобиль «Ауди А4». В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Госпитализации не потребовалось.

На нерегулируемом перекрестке на улице Маяковского от наезда автомобиля «Лада Веста» пострадала 63-летняя женщина. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и с места ДТП была доставлена в больницу им. Семашко. Госпитализация не потребовалась. ДТП произошло 21 января в 18:45.

Около восьми часов вечера на улице Тургенева автомобиль «Лада Калина» вылетел на тротуар и сбил находившуюся там девочку-подростка, после чего произошел наезд на препятствие - опору ЛЭП. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, не госпитализирована.


Орловское Информбюро
22 января 2020 года
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