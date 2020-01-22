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В Орле прошел турнир по киберспорту

Чемпионат собрал 40 человек.


Турнир по киберспорту в нашем регионе проводится не в первый раз. Вообще киберспорт набирает популярность. Взять, к примеру, игру «CS:GO». Победа в соревновании на мировом уровне сейчас оценивается в один миллион долларов, а игроку присваивается статут «Легенды». И тут тоже есть свои кумиры, как в любом виде спорта.

В Орле киберспорт не так активен, да и громких турниров мы пока не проводили. Сейчас активно взялись за это направление. Как говорят организаторы, это пока пробные соревнования, впереди будут крупнее, и даже с денежным призовым фондом.

Егор Помелухо, организатор турнира: «Люди на этом делают карьеры. И мы подумали, что молодежи это сегодня действительно интересно. Мы решили посмотреть, как с этим обстоит дело в Орле. В этот раз мы набрали 40 человек. В этом не было проблемы - набрать людей, даже был небольшой перебор».

Игроки из России в КС - на вес золота. Все знаменитые в сообществе спортсмены тоже начинали с компьютерных клубов. Но тогда, в начале 2000-х, это были совсем другие клубы. Сегодня технологии позволяют сделать целые арены, а в них уже организовывать турниры и отбирать лучших. И кто знает, может, и на этом чемпионате к нам в кадр попала будущая мировая звезда.


Всеволод Трифонов
22 января 2020 года
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