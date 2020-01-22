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Орловцы услышали академическую музыку и фольклор в одном концерте

В Орловской областной филармонии состоялся праздничный концерт, посвященный всем зимним праздникам сразу. На этот раз зрителей порадовали сразу два хоровых коллектива: губернаторский хор «ЛИК» и фольклорный ансамбль «Каравай».


И хотя у артистов совсем разные музыкальные направления, рождественские и крещенские праздники вдохновляют всех. Так что поклонники и тех и других в равной степени могли насладиться светской и духовной музыкой, фольклором и авторскими песнями. И всё прекрасно совместилось в одном концерте.

Дмитрий Коваленко, художественный руководитель губернаторского камерного хора «ЛИК»: «Это своего рода слепок нашей жизни, потому что одна культура - академическая, вышедшая из церковного пения, со строгостью, внешним благообразием, другая - фольклор - исполнительство совершенно раскрепощенное, яркое, цветастое, броское, и обе эти культуры уживаются в любом народе, в том числе и в русском».

Концерт в честь Святок и Рождества планируют сделать традиционным, предоставив орловскую площадку не только местным артистам, но и приглашенным. А через месяц губернаторский хор «ЛИК» даст еще один концерт - в честь своего тридцатилетия. В концерте прозвучат самые эффектные музыкальные номера, которые были созданы за все время существования коллектива.


Эва Стасюлевич
22 января 2020 года
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