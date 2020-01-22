Житель Орла предстанет перед судом за убийство Завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого выступает 36-летний житель Орла.





По данным следствия, мужчина, находясь в состоянии опьянения, в пылу ссоры, сбросил 35-летнего знакомого с 9 этажа. От полученных травм пострадавший умер на месте.





Татьяна Напольских

22 января 2020 года



