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Магазины, общественные, культурные и административные здания митингам - не помеха

Сегодня на комитете Орловского облсовета по местному самоуправлению и регламенту вновь рассмотрели изменения в региональный закон о проведении публичных мероприятий.


В ноябре прошлого года Конституционный суд обнаружил в законе Республики Коми несоответствие федеральному законодательству в части проведения митингов. Всем субъектам, где имелись аналогичные расхождения, было рекомендовано в течение шести месяцев их устранить. Орловская область оказалась в их числе. Первой свои предложения в декабре прошлого года внесла «Справедливая Россия», тогда они не были приняты и отправлены на доработку.

Руслан Перелыгин, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Орловском облсовете: «Федеральный закон говорит о том, что исключение составляют только несколько мест - здания судов и здание резиденции Президента Российской Федерации, в остальных, пожалуйста, проводите митинги, шествия и так далее».

Причем эти правила справедливороссы предлагают закрепить на всей территории области.

Фракция «Единой России» разработала свой вариант изменений в закон, который также внесла на рассмотрение комитета.

Михаил Вдовин, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Орловском облсовете: «Фракция предлагает оставить четыре места, это традиционные места проведения ярмарок выходного дня. Наверное, вы согласитесь, что там и так большое скопление людей, и если там еще будет проводиться митинг, то с точки зрения обеспечения безопасности, будет неправильно. Поэтому мы вносим этот проект закона и приводим его в соответствие с решением Конституционного суда».

Обе фракции представили аргументы в защиту своих инициатив. Теперь все будет зависеть от рейтингового голосования. Оно состоится на ближайшей сессии облсовета.

Валерий Савин, председатель комитета по местному самоуправлению и регламенту Орловского облсовета: «Суть рейтингового голосования в том, что каждый депутат имеет право проголосовать, если будет две инициативы, за одну из них, и та инициатива, которая получить большинство голосов, она будет принята». 

После рейтингового голосования инициатива будет рассмотрена депутатами в первом чтении. Так что у каждого народного избранника еще будет возможность поучаствовать в этом процессе и внести свои предложения.


Оксана Гранн
22 января 2020 года
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