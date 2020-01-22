В Орловской области продолжается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и внебольничными пневмониями Также зарегистрировано шесть случаев гриппа А (Н1N1) 2009 и гриппа В.





Но в региональном Роспотребнадзоре подчеркивают, что уровень госпитализации по-прежнему остается низким. Он составляет чуть больше 2-х процентов.



Специалисты дают советы: чтобы не заболеть, по возможности, нужно избегать мест массового скопления людей, пользоваться медицинскими масками, проветривать жильё, чаще мыть руки.



Управление Роспотребнадзора по Орловской области рекомендует родителям обращать внимание на недопустимость посещения образовательных учреждений детьми с симптомами ОРВИ, а также настоятельно рекомендует обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением, так как только медработники могут назначить адекватное лечение и не допустить в дальнейшем развития осложнений.



На этой неделе одна из школ Орловского района закрылась на карантин, прервали учебный процесс и в отдельных классах двух школ Орла.





Юлия Опанасюк

22 января 2020 года



