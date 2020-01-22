Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Миллиард - на дороги - чтобы сделать их чуть безопаснее. Итоги года минувшего и планы на наступивший обсудили сегодня в администрации области.



- Три школы уже на себе почувствовали увеличение заболеваемости. В регионе зафиксировано уже шесть случаев гриппа.



- Классика и фольклор объединились, чтобы исполнить зимние песни.



- Реальный спорт в виртуальном пространстве. В Орле прошел кибер-турнир.



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Вести-Орёл

22 января 2020 года



