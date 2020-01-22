В Урицком районе Орловской области сгорел дом Пострадавших нет.





22 января в 01:22 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Лукьянчиково Урицкого района. В результате пожара дом выгорел по всей площади – 60 квадратных метров, кровля обрушилась. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали семь раз, из них четыре выезда – на ликвидацию пожара и три – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

22 января 2020 года



