В Орле пожарные из огня спасли мужчину Пострадавшего госпитализировала «Скорая помощь».





Вчера в 21:04 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании квартиры в двухэтажном доме на улице Латышских стрелков в городе Орле. По имевшимся сведениям, в квартире мог находиться человек. Пожарными в квартире был обнаружен и спасен мужчина 1967 года рождения. Врачами скорой медицинской помощи он был госпитализирован в областную клиническую больницу. В результате пожара в двухкомнатной квартире на первом этаже сгорели предметы мебели, прогорел пол, обгорели обои на стене, квартира закопчена по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали семь раз, из них четыре выезда – на ликвидацию пожара и три – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

22 января 2020 года



