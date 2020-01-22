У орловских школьников есть возможность рассказать о подвигах своих прадедов Ребят приглашают к участию во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности». Он посвящен грядущему юбилею со дня Победы.





Сейчас проходит региональный этап. Работы принимаются до 31 января. Тем для сочинения предлагается несколько – Великая Отечественная война в истории родного города, создание мемориала или музея, судьба кого-то из членов семьи во время войны, творчество писателей-фронтовиков и другие. Второй этап конкурса – федеральный – стартует 1 февраля. Победителями станут 8 человек – их пригласят на парад Победы в столицу, а работы опубликуют в отдельном сборнике.



Все подробности об условиях участия можно узнать на сайте конкурса.





Мария Семак

22 января 2020 года



