Орловского землевладельца наказали за сорняки на участке Заросшее поле обнаружено в Залегощенском районе.





При осмотре земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 11 га, расположенного на территории Октябрьского сельского поселения Залегощенского района Орловской области, было установлено, что поле не обработано и не используется для сельхозпроизводства. Вся территория заросла сорняками. Отмечается также, что предписание по устранению выявленного ранее правонарушения не исполнено. Владельца участка признали виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовали на сумму в 10 тысяч рублей.





Анастасия Дорохова

22 января 2020 года



