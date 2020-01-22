Частные школы Орла получат от администрации 18 миллионов рублей Деньги пойдут на возмещение рабочих затрат.





Всего в списке, прилагаемом к постановлению правительства, семь учреждений. Выделяемые суммы варьируются от 850 тысяч до 5 миллионов рублей.





Анастасия Дорохова

22 января 2020 года



