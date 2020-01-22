На Орловщине ДТП ушли в минус

Дисциплина на маршрутном транспорте, защита детей от последствий ДТП, итоги работы орловской Госавтоинспекции - это и многое другое обсуждалось сегодня на первом в этом году заседании областной комиссии по безопасности дорожного движения.

Главным индикатором успешности своей работы в ГИБДД считают цифры аварийности. В 2019-м большинство негативных показателей были «в минусе» - количество ДТП снизилось на 13%, уменьшилось число погибших и раненых.

Детская гибель в ДТП - самый болезненный показатель дорожной аварийности. В истекшем году снизить его не удалось, хотя и роста не допущено. По итогам прошлого года зарегистрировано 81 ДТП с участием несовершеннолетних, погибло трое детей. Последняя трагедия произошла на трассе М-2 в поселке Знаменка, где грузовик протаранил легковую иномарку, в салоне которой находился 4-хлетний пассажир.

А еще изрядно огорчили инспекторов в прошлом году водители маршруток, которые нарушили ПДД более 4 тысяч раз и, как следствие, чаще попадали в ДТП. Зафиксировано 30 дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта. По общему количеству происшествий этот показатель в прошедшем году вырос на 15,4%.

Предупреждать и наказывать - таков, по словам главы региона, должен быть алгоритм работы с нерадивыми перевозчиками.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Он должен изначально понимать свои обязанности и условия. А после предупредительных мер стоит применять максимум штрафных санкций, которые возможны».

Еще один показатель 2019-го выбивается из привычных схем: если на трассах аварийность снижалась, то в жилых кварталах, напротив, росла. В городах и населенных пунктах совершено 543 ДТП (+6,7%), в которых 38 человек погибли (+2,7%)

Снижать аварийность в 2020 году в области собираются, в том числе, за счет активных дорожно-ремонтных работ, на которые планируется потратить 1 миллиард 172 миллиона рублей.