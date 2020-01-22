Сегодня при орловском главке МЧС начал работать Общественный совет В Общественный совет вошли ветераны службы, а также представители иных профессий, чье мнение и авторитет считаются значимыми в области.





В задачи совета входит не только взаимодействие с общественностью, но и контроль за работой надзорных органов МЧС, а в случае нужды - и устранение конфликтов интересов. Сегодня совет получил председателя. Им был единогласно избран ректор ОГИК Николай Паршиков.





Иван Суверин

22 января 2020 года



