Что делать с новогодними деревьями?

Этот вопрос номер один для большинства орловцев. Чаще всего ель или сосна оказываются в контейнере для мусора, что вызывает негодование у коммунальщиков, которые такой мусор квалифицируют как крупногабаритный, а значит вывозить его должна специальная техника.

Праздничные дни позади, а значит орловцы задают себе вопрос: «Куда сдать новогоднюю красавицу?». Большинство считает, что контейнер для мусора или место рядом с ним - варианты самые подходящие. Представители компании, которая занимается вывозом мусора, пояснили: новогодние деревья квалифицируются как крупный габаритный мусор, а значит убирать его должна другая техника. Правда, для этого возле контейнеров должна быть так называемая «лодка», куда можно складировать ели и сосны. По факту есть она далеко не везде.

Пункты приема елок уже активно работают, например, в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Белгороде, Воронеже. За час, в среднем, специальная машина может переработать 15 тонн твердых крупногабаритных отходов. В управлении эконадзора нас заверили: работа в этом направлении ведется и в Орловской области.

Пока вопрос утилизации новогодних деревьев решается, можно предложить елку или сосну животным зоовольерных комплексов – в качестве вкусного подарка. Для оленей и зубров хвойные деревья слаще меда. А чтобы совсем не заморачиваться с пристройством отслужившего свой срок новогоднего декора, лучше всего наряжать дерево, растущее во дворе. Да и искусственные елки еще никто не отменял.