Стала известна дата «Лыжни России»

Предполагаемые цифры участников неизменны – около двух тысяч.

Традиционная спортивная акция состоится 8 февраля в 12:00 в Медведевском лесу. Участникам предложено на выбор четыре дистанции: 1 км, 3 км, 5 км и 10 км.

Комиссия по допуску участников будет работать с 3 по 6 февраля с 10:00 до 18:00 по адресу: г. Орёл, ул. Маринченко, 9-б, 3 этаж, Спортивная школа олимпийского резерва №10 , тел./факс (486-2) 33-56-24, e-mail: orelsd10@mail.ru.

Допуск можно получить и в день соревнований, 8 февраля с 9:00 до 10:00 в спортивном зале Орловского технологического техникума №7 ( г. Орёл, ул. Раздольная, 100 ). В этом случае допуск возможен при наличии свободных номеров. Кстати, выдача номеров зарегистрированным участникам будет проводиться в день соревнований там же, в спортзале Орловского технологического техникума №7, с 9:00 до 10:00.

Каждый участник соревнования должен предоставить в комиссию по допуску участников следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования и справку о допуске врача. Участники соревнования до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.