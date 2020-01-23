В Орловской области может появиться еще один город воинской доблести Депутаты областного совета предложили присвоить почетное звание Мценску.





Исторических фактов для такого решения немало – именно под Мценском в 1941 году танковая бригада Катукова больше недели сдерживала наступление армии Гудериана. В Мценске - девять Героев Советского Союза. Немало испытаний пережил город во время оккупации – мирных жителей расстреливали, угоняли в Германию. Сейчас в Мценске проживают 12 ветеранов Великой Отечественной войны. Вопрос о присвоении городу звания «Населённый пункт воинской доблести» включили в повестку дня январской сессии областного совета.





Мария Семак

23 января 2020 года



