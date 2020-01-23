В этом году на Орловщине планируют привести в порядок 170 дворов и 33 общественные территории Благоустройство пройдет в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».





На эти цели из федеральной казны выделено 180 миллионов рублей. Добавят средства и из Дорожного фонда Орловской области. До 1 февраля муниципальным властям необходимо проверить достоверность сметной документации разработанных проектов, после приступят к конкурсным процедурам. Также до 1 марта необходимо провести рейтинговое голосование по отбору территорий уже на 2021 год.





Мария Семак

23 января 2020 года



