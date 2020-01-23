В прошлом году цены в Орловской области выросли в среднем на 3,4% Об этом сообщает Орелстат.





Данные проанализировали за период с декабря 2018 по декабрь 2019 года. На продовольственные товары цены выросли на 2,8%. Дороже стали крупы, хлебобулочные изделия, масло сливочное, фруктовые соки. А вот овощи подешевели – в этом списке огурцы, капуста, морковь. Стоимость непродовольственных товаров поднялась на 3,3 %. Платить больше пришлось за ювелирные изделия, автомобили и газеты. Есть в этой категории и товары, цена на которые снизилась, – это велосипеды, холодильники, электрочайники.





Мария Семак

23 января 2020 года



