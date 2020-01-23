Внести свой вклад в решении экологических проблем предлагают сотрудники Бунинки Библиотека присоединилась к акции крышка-малышка.





В вестибюле библиотеки установлен контейнер для сбора чистых пластиковых крышек и коробок тетра-пак. Затем вторсырье сдадут волонтерам, те оправят его на переработку. Вырученные средства потратят на лечение или покупку медицинского оборудования для детей с ограниченными возможностями здоровья.





Мария Семак

23 января 2020 года



