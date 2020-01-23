Орловская епархия приглашает молодежь на Сретенский бал Он состоится 16 февраля. Подобные вечера в этот день пройдут во многих городах России и за рубежом.





В программе праздника — исторические и социальные танцы, игры, фотосалон и фуршет для танцующих. Принять участие в бале смогут все желающие в возрасте от 16 до 40 лет. В течение месяца два раза в неделю будут проводиться репетиции, присутствие на них – обязательно. Чтобы попасть на бал необходимо успеть подать заявку до 6 февраля.



Подробности – в официальной группе «Богоявленская семья» в социальных сетях.





Мария Семак

23 января 2020 года



