Орловцев просят сообщать о некачественном молоке До 4 февраля в региональном Роспотребнадзоре работает горячая линия.





В рамках горячей линии можно будет проконсультироваться также по вопросам оформления претензий в адрес продавца в случае обнаружения некачественного продукта в магазине. Консультации проводятся по телефонам горячей линии: Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный). Операторы осуществляют круглосуточный прием звонков. - 8 (4862) 42-26-75 (отдел санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области); - 8 (4862) 41-52-52 (отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Орловской области); - 8 (4862) 75-02-76 (консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»); Также за консультацией можно обратиться в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Орловской области по следующим телефонам:

п.Кромы: 8 (486 43) 2 15 98; г.Ливны: 8 (486 77) 7 13 34; г.Мценск: (8 48646) 4 15 39; п.Верховье: 8 (48676) 2 47 27.





Орловское Информбюро

23 января 2020 года



