Орловцев просят сообщать о некачественном молоке

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Орловцев просят сообщать о некачественном молокеДо 4 февраля в региональном Роспотребнадзоре работает горячая линия.
В рамках горячей линии можно будет проконсультироваться также по вопросам оформления претензий в адрес продавца в случае обнаружения некачественного продукта в магазине.
Консультации проводятся по телефонам горячей линии:
Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный). Операторы осуществляют круглосуточный прием звонков.
- 8 (4862) 42-26-75 (отдел санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области);
- 8 (4862) 41-52-52 (отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Орловской области);
- 8 (4862) 75-02-76 (консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»);
Также за консультацией можно обратиться в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Орловской области по следующим телефонам:
п.Кромы: 8 (486 43) 2 15 98;
г.Ливны: 8 (486 77) 7 13 34;
г.Мценск: (8 48646) 4 15 39;
п.Верховье: 8 (48676) 2 47 27.
Орловское Информбюро
23 января 2020 года