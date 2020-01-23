В Орле пройдет серия крупных турниров по стрельбе из лука Мероприятия стартуют 26 января.





В этот день с 10:00 стартуют соревнования по 3D стрельбе. Дальше в течение практически трех недель на площадке Конгресс-холла ТМК ГРИНН лучшие лучники из России поборются за медали соревнований Чемпионата, Первенства и Кубка России. Отдельно состоится Чемпионат России для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, а также международные соревнования.



Завершатся турниры 11 февраля. Ожидается, что всего в турнирах примут участие 1,5 тысячи спортсменов.





Анастасия Дорохова

23 января 2020 года



