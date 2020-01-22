Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».

- Рецепт выхода из кризиса. В решении задачи со школьным питанием поможет федеральный центр. А пока мэрия Орла начала отдавать долги.





- Не радует, а раздражает. Новогодние красавицы превратились в крупногабаритный мусор. Что делать?





- Больше миллиарда рублей - на орловские дороги. Снижать аварийность власти готовы, в том числе, и таким способом. Планируется ремонт 10 участков региональных и межмуниципальных дорог, протяженностью более 73,5 км.





- Мценск может стать городом воинской доблести. Депутаты облсовета обсудили предложение амчан.





- На 8 февраля назначен самый массовый зимний спортивный праздник. «Лыжня России» пройдет через Медведевский лес, если погода не подведет.