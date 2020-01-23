В Орле состоялся вечер, посвященный памяти Евгения Носова Евгений Носов - общественный деятель, журналист, писатель. В январе исполнилось 95 лет со дня его рождения.





Он был призван в армию в 1943-м, в феврале 45-го получил ранение и день Победы встретил в госпитале. После войны работал корреспондентом в различных газетах. Писательской деятельностью занялся ближе к 60-м годам. Его произведения были отмечены серьезными наградами - писатель удостоился Государственной премии РСФСР им. Горького, международной литературной премии им. Шолохова, премии им. Солженицина. Как отмечает литературная общественность, рассказы и повести Евгения Носова полны ярких, объемных красок сельской жизни, он легко и свободно рисует крестьянский, городской и фабричный быт. Писатель родом из Курска и там была учреждена премия имени самого Евгения Носова. А к юбилейной дате организован целый тур по городам.



Гости из Курска представили зрителям презентацию о творчестве Евгения Носова, показали фильм о его жизни и судьбе. На встрече звучали отрывки из произведений писателя.





Эва Стасюлевич

23 января 2020 года



