Орелстат пойдет по адресам С 24 января по 6 февраля по всей России пройдет выборочное обследование доходов населения. В списке - 528 домов.





По данным прошлого исследования, которое проводилось два года назад, было выявлено, что более 13% населения Орловской области живут за чертой бедности.



22 интервьюера со специальными удостоверениями будут ходить по адресам, которые случайно, методом отбора попали в выборку. Обследование анонимное, вся информация будет сохранена в тайне. Сотрудники Росстата просят жителей быть доброжелательнее и ответить на предлагаемые вопросы. Они касаются трудовой деятельности, пенсионного обеспечения, социальных выплат и условий проживания.





Мария Семак

23 января 2020 года



