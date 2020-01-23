Не уступил дорогу – спровоцировал ДТП На трассе Орел – Тамбов пострадал водитель.





22 января в 17:40 водитель, управляя автомобилем «Киа Сид» следовал по второстепенной дороге со стороны поселка Змиевка в направлении села Богодухово, на пересечении с автодорогой Орел - Тамбов, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Ниссан Примера», который двигался со стороны Ливен. В результате ДТП водитель «Нисана» получил телесные повреждения, госпитализирован.



За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 17 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.





Орловское Информбюро

23 января 2020 года



