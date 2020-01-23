На Васильевской в Орле вновь сбили пешехода ДТП произошло 22января в 7:45.





Женщина-водитель, управляла автомобилем «Хендэ Гетц», двигалась по ул. Васильевской и в районе д. 140 допустила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.



В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с места ДТП доставлен в ООКБ, госпитализирован.



Улица Васильевская значится в сводках ГИБДД довольно часто. На протяжении улицы множество нерегулируемых пешеходных переходов, где и происходят ДТП с пешеходами. Также водители отмечают плохую освещенность.



За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 17 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.





Орловское Информбюро

23 января 2020 года



