В Орле в этом году отремонтируют 65 дворов во всех районах города Список уже утвержден.





Сегодня в мэрии рассказали, что муниципалитет получит на благоустройство 150 млн рублей. На эти деньги в порядок приведут по 22 двора в Советском и Заводском районах, 13 - в Северном и 8 - в Железнодорожном. Все они вошли в программу «Формирования комфортной городской среды». В ближайшую неделю документы на эти объекты передадут на экспертизу достоверности проектно-сметной документации. Как показывает практика, по итогам торгов складывается экономия средств. Поэтому в мэрии утвердили и резервный перечень объектов. В этом списке - 16 дворов.





Надежда Невматулина

23 января 2020 года



