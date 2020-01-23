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На Орловщине скучать не придется

Стали известны события 2020 года.


Уже в феврале всех приглашают на «Лыжню России» - ежегодно в ней принимают участие более 2 тысяч жителей и гостей Орловщины. Удовлетворить свои гастрономические пристрастия можно в Спасском-Лутавиново на «Широкой Масленице» - зимние пейзажи, горячий травяной чай и, конечно, блины не оставят равнодушными. Ну и как же без литературных памятных дат? В 2020-м в Орле отметят на разных площадках и 150-летие со дня рождения Ивана Бунина (22 октября) и 200-летие Афанасия Фета (5 декабря).

О двухвековой истории орловского книгоиздания подробнее расскажут в Бунинке - там в конце мая пройдет областной праздник «Орловская книга». Как правило, именно в этот день жители узнают имена авторов лучших местных изданий. Вновь соберутся вместе на Международной научно-практическая конференция «Денисьевские чтения» книговеды и библиографы. Уже перед майскими праздниками стартует культурная программа, которая познакомит подрастающее поколение с отвагой, мужеством и патриотизмом советских солдат. 75-летие Победы в Великой Отечественной войне отметят на всероссийском театральном фестивале «Крылья Победы». Академический театр имени Тургенева проведет региональный фестиваль детского творчества «О героях былых времен».

В июне Орел станет театральной столицей. 1 числа встречаем участников 10 международного фестиваля камерных и моно спектаклей «Люди». Что касается культуры глубинки и этнографических традиций, то в единый хоровод 7 июня в селе Льгов всех жителей и гостей соберет праздник «Троицкие хороводы в Орловском Полесье». Состоится и литературно-кулинарный фестиваль «Тургеневский бережок». Открыть для себя необычный Орел может любой. О месте, дате и времени всех мероприятий есть подробная информация в интернете на сайте Туристического портала Орловской области и в бесплатном мобильном приложение YouGid Визит Орел.

Так что коренным жителям будет где интересно провести время, а у гостей есть масса поводов посетить Орловскую землю - вспомнить великих русских писателей, оценить величие храмов, соборов и монастырей, надышаться вволю свежим воздухом в «Орловском Полесье», пройтись по эко-тропинкам и, возможно, встретить краснокнижных животных.


Анна Вайсергисер
23 января 2020 года
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